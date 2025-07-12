Büyük Aşk Sona Mı Erdi? İrem Derici’den Önce Açıklama Saatler Sonra Gönderme

Şarkıcı İrem Derici ile DJ sevgilisi Melih Kunukçu'nun ayrılığına dair iddialar magazin gündeminden düşmüyor. Hadise konseri öncesi ilk kez sessizliğini bozan Derici, saatler sonra ise Instagram’da kedili paylaşımıyla dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Büyük Aşk Sona Mı Erdi? İrem Derici’den Önce Açıklama Saatler Sonra Gönderme
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Şarkıcı İrem Derici, hem müziğiyle hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. 38 yaşındaki Derici, katıldığı bir canlı yayında bir ilişki yaşadığını açıklamış, evlilik konusunda ise "Eğer olursa kabul ederim" sözleriyle beklenti içinde olmadığını ancak evliliğe açık olduğunu ima etmişti. Derici’nin aynı programda, "İlk defa çocuk hayali kuruyorum" demesi de dikkat çekmişti.

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşulan İrem Derici’nin, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile yollarını ayırdığına dair dedikodular dolaşıyordu. Hadise'nin Harbiye Açıkhava konserine izleyici olarak katılan Derici, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyük Aşk Sona Mı Erdi? İrem Derici’den Önce Açıklama Saatler Sonra Gönderme - Resim : 1

İlişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Derici, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim" ifadelerini kullandı.

İkili, sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip ediyor ve birlikte çekildikleri fotoğrafları ise silmedi.

Büyük Aşk Sona Mı Erdi? İrem Derici’den Önce Açıklama Saatler Sonra Gönderme - Resim : 2

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

İrem Derici’nin bu açıklamalarının ardından saatler geçmişti ki, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Evde kedileriyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşan Derici, not olarak 'Tekir Erkekleri > Tüm Erkekler' yazarak gönderme yaptı.

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