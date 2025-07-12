Yeni Aşka Yelken Açan Mert Ramazan Demir'den Londra Çıkarması

Yalı Çapkını dizisiyle ünlenen oyuncu Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'ndan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenip sosyal medyayı sallarken, sosyal medya hesabından paylaştığı son Londra pozlarıyla da yine magazin gündemine yerleşti.

Esma Karayel Esma Karayel
Yeni Aşka Yelken Açan Mert Ramazan Demir'den Londra Çıkarması
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Star Tv'de üç sezon boyunca yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle uluslararası bir şöhrete erişen oyuncu Mert Ramazan Demir, uzun zamandır kariyerinden çok özel hayatıyla magazin gündemine geliyor. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaya başlamış ve oyuncunun Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıl süren ilişkisinin bitmesine neden olmuştu.

Aynı dizide oynarken ayrıl barış bir ilişki yaşayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, gelen tepkiler nedeniyle de bu ilişkiyi gizlice yaşamaya çalışıyordu. Art arda çıkan ayrılık haberleri ve sosyal medyadaki takipten çıkmalarla gündemden düşmeyen ikili bir süre önce artık kesin olarak yollarını ayırma kararı almıştı. Afra Saraçoğlu'nun ardından Mert Ramazan Demir, hızlıca yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Yeni Aşka Yelken Açan Mert Ramazan Demir'den Londra Çıkarması - Resim : 1

AŞK LONDRA'DA MI BAŞLADI?

Geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle dudak dudağa Bodrum'da görüntülenen ünlü oyuncunun sevgilisinin, Yalı Çapkını dizisinin de uyarlandığı hikayenin yazarı psikiyatrist Gülseren Budaycıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç olduğu iddia edildi. Hatta ilişkilerinin de İngiltere'nin başkenti Londra'da başladığı öne sürüldü.

Yeni Aşka Yelken Açan Mert Ramazan Demir'den Londra Çıkarması - Resim : 2

Söz konusu iddialar gündemden düşmezken, Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar geldi. İzlemeye gittiği bir tenis maçından da fotoğraflar paylaşan oyuncu, paylaşımına "Londra'da kal" notunu düştü. Demir'in paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da "Kesin sevgilisi de orada", "Kız arkadaşını ne zaman paylaşacaksın?" gibi yorumlar yaptı.

Yeni Aşka Yelken Açan Mert Ramazan Demir'den Londra Çıkarması - Resim : 3

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