Eşinden 100 Milyon Liralık Dava! Güzide Duran ile Okan Buruk'un Yazışmaları Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren eski manken Güzide Duran ile 17 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası skandallarla devam ediyor. Aksoy'un, eşinin evlilikleri devam ederken çok sayıda kişiyle kendisini aldattığı iddiaları sonrası açtığı zina davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Son günlerde Fikret Orman ile aşk yaşayan Duran'a açılan zina davasında tanıdık bir isim de yer alıyor.

Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; henüz boşanmadan, önce işadamı Mehmet Karataş'la sonrasında da Fikret Orman ile aşk yaşayan Güzide Duran'ın, evliyken 3 ayrı isimle daha ilişki yaşadığı dava dosyasında yer aldı. Bu kişiler Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, spor menajeri Tolga Tuğsavul ve ünlü mimar Bora Özdemir olarak ifade edildi.

ORTAK HESABA DÜŞEN FOTOĞRAFLAR...

Davada 10 milyon TL maddi ve 100 milyon TL de manevi tazminat talep eden Adnan Aksoy; anneleriyle görüşmek istemediklerini söylediği iki çocuğunun velayetini talep ederken, Duran'ın banka hesaplarına da bloke konulmasını istedi. Zinaya yönelik suç belgeleri, ailenin ortak kullandığı 'İcloud' hesabında ortaya çıktı. Duran'ın çektiği fotoğraflar ve yazışmalar, Aksoy'un da görebildiği ortak hesaba düşünce Aksoy ihanetleri öğrendiğini söyledi.

YAZIŞMALARI DA GÖRDÜ

Daha önce İstanbul'da Okan Buruk'la görüştüğü ve birlikte olduğu öne sürülen Duran, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak eski mankenin Buruk ile olan Instagram yazışmalarının ekran görüntüsünü alıp kaydettiği belirtildi. Duran'ın 2 Kasım tarihinde bir mekanda eğlendiği ve Buruk'u da bulunduğu mekana çağırdığı belgeleriyle dosyada yer aldı. İkilinin 8 Kasım'da gece yarısında konuştuğu, Buruk'un, "Benim için çok güzel bir gece oldu, bana uğurlu geldin" mesajına karşılık, Duran'ın da "Çok sevindim, arasana" diyerek kalpler gönderdiği yazışmalar hesaba düştü.

Bu yazışmaları görüp Duran ile yüzleşen Aksoy'un konuşmayı bitirmesinden sonra Duran ve Buruk'un dakikalar içinde birbirlerini sosyal medya hesaplarında takipten çıktığı, ikilinin, görüşmeye Whatsapp ve telefon üzerinden devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Sabah