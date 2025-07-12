Beste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni Yağdı

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Oyunculuk kariyerinde pek çok projede yer almış olan güzel oyuncu Beste Kökdemir, hem özel hayatındaki yeni gelişmeler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Kısa bir süre önce dünyaevine giren Kökdemir, yaptığı sürpriz açıklamayla anne olacağını duyurmuştu.

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adını duyuran Beste Kökdemir, bir süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile birlikteydi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz Mayıs ayında evlilik yolunda ilk adımı atmış ve Kökdemir, gelen evlilik teklifine "Evet" demişti.

'ÇOCUK İÇİN EVLENMEDİK'

Güzel oyuncu 'hamile kaldığı için evlendi' şeklindeki yorumlara videolu yanıt vermiş ve şu sözleri kullanmıştı: "Bazı linçler oldu benim hamileliğim hakkında. Bunu bekliyordum. Çok fazla kale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Çünkü bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu, dürüstlüğü evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören zihniyet için üzgünüm. Böyle bir ortamda olmak istemezdim. Zorla çocuk için evlenmedik, zaten evliliği düşünüyorduk hamile kalınca evliliği erkene çektik. Kendi dünyalarınızla karıştırıyor olabilirsiniz. Kendi korkaklıklarınızı görüyor olabilirsiniz."

BALAYINDAN YENİ FOTOĞRAF

Balayında olan Kökdemir, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafta belirginleşen karnıyla ilk kez anne olmanın heyecanını paylaşan oyuncu, doğallığıyla beğeni topladı.