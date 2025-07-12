Beste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni Yağdı

Fazlı Erdinç ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Beste Kökdemir, tatilin keyfini çıkarıyor. Beste Kökdemir sosyal medyada paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Beste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyunculuk kariyerinde pek çok projede yer almış olan güzel oyuncu Beste Kökdemir, hem özel hayatındaki yeni gelişmeler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Kısa bir süre önce dünyaevine giren Kökdemir, yaptığı sürpriz açıklamayla anne olacağını duyurmuştu.

Beste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni Yağdı - Resim : 1

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adını duyuran Beste Kökdemir, bir süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile birlikteydi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz Mayıs ayında evlilik yolunda ilk adımı atmış ve Kökdemir, gelen evlilik teklifine "Evet" demişti.

Beste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni Yağdı - Resim : 2

'ÇOCUK İÇİN EVLENMEDİK'

Güzel oyuncu 'hamile kaldığı için evlendi' şeklindeki yorumlara videolu yanıt vermiş ve şu sözleri kullanmıştı: "Bazı linçler oldu benim hamileliğim hakkında. Bunu bekliyordum. Çok fazla kale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Çünkü bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu, dürüstlüğü evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören zihniyet için üzgünüm. Böyle bir ortamda olmak istemezdim. Zorla çocuk için evlenmedik, zaten evliliği düşünüyorduk hamile kalınca evliliği erkene çektik. Kendi dünyalarınızla karıştırıyor olabilirsiniz. Kendi korkaklıklarınızı görüyor olabilirsiniz."

Beste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni Yağdı - Resim : 3

BALAYINDAN YENİ FOTOĞRAF

Balayında olan Kökdemir, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafta belirginleşen karnıyla ilk kez anne olmanın heyecanını paylaşan oyuncu, doğallığıyla beğeni topladı.

Son Güncelleme:
Eşinden 100 Milyon Liralık Dava! Güzide Duran ile Okan Buruk'un Yazışmaları Ortaya Çıktı Eşinden 100 Milyon Liralık Dava! Güzide Duran ile Okan Buruk'un Yazışmaları Ortaya Çıktı
Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor? Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor?
MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu
Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!
Görenler Şoke Oldu: 'Vurulma' Mizanseniyle Evlilik Teklifi Karakolda Bitti 'Vurulma' Mizanseniyle Evlilik Teklifi Karakolda Bitti
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor