Kerem Aktürkoğlu Kural Bozdu! Herkes Eşiyle Olan Karesini Konuşuyor

Benfica'da top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bir ay önce dünyaevine girdiği eşi Ceren Azak ile evlilik sonrası ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Aktürkoğlu'nun eşiyle olan karesi sosyal medyada viral oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Kerem Aktürkoğlu Kural Bozdu! Herkes Eşiyle Olan Karesini Konuşuyor
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Dört yıl Galatasaray'da top koşturduktan sonra Portekiz devi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kariyerindeki başarılı gidişatla beraber son dönemde özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlanıp herkesi şoke eden Aktürkoğlu, kısa bir süre önce de dünyaevine girdi.

26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, sosyal medyada eşiyle pek fazla fotoğraf paylaşmamasıyla bilinirken, bu kez kural bozdu. Daha önce nişan ve düğün gününden kareleri başka hesaplardan paylaşılan Kerem Aktürkoğlu, evlilik sonrası ilk kez paylaşım yaptı. Milli futbolcunun eşi Ceren Azak ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Kerem Aktürkoğlu Kural Bozdu! Herkes Eşiyle Olan Karesini Konuşuyor - Resim : 1

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Özellikle Portekiz'de top koşturan ve hayatını orada sürdüren Kerem Aktürkoğlu'nun eşi için çok sayıda yorum paylaşıldı. Ceren Azak için pek çok kişi "Çok güzel bir kadın", "Kerem çok şanslı, "Umarım çok mutlu olurlar" gibi yorumlar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu Kural Bozdu! Herkes Eşiyle Olan Karesini Konuşuyor - Resim : 2

CEREN AZAK KİMDİR?

Geçtiğimiz aralık ayında Kerem Aktürkoğlu ile nişanlanarak magazin gündemine oturan Ceren Azak, 29 Mayıs'ta Kerem Aktürkoğlu ile nikah masasına oturdu. 1998 doğumlu Azak, İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olup evlenene kadar Kocaeli'de özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişim uzmanı olarak çalıştı.

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