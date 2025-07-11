Orkun Kökçü İstanbul Yolcusu! Beşiktaş Transferi KAP’a Bildirdi

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Beşiktaş, Benfica forması giyen milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcunun transferinde önemli bir aşamaya geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Orkun'un önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya transfer olan 23 yaşındaki milli futbolcu, Portekiz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: DHA