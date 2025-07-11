Szallai Kasımpaşa'nın Yolunu Tuttu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa eski Fenerbahçeli savunmacıyı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Attila Szalai'nin kiralandığı bildirildi.

Szallai Kasımpaşa'nın Yolunu Tuttu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kasımpaşa Süper Lig
Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda
Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Arda Turan'dan İlk Resmi Maçında Farkla Galibiyet Arda Turan'dan İlk Maçında Farkla Zafer
Erken Vedası Herkesi Üzmüştü... İlkin Aydın'dan Müjdeli Haber! İlkin Aydın'dan Müjdeli Haber
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak