Arda Turan'dan İlk Resmi Maçında Farkla Galibiyet

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Tampereen Ilves karşılaştı. Ukrayna ekibi rakibini 6-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

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Arda Turan'dan İlk Resmi Maçında Farkla Galibiyet
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UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya ekibi Tampereen ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Genç teknik direktör Arda Turan'ın öğrencileri, mücadeleden 6-0 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti.

Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 26. ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. dakikada Kevin, 88. dakikada Pedrinho ve 90. dakikada Newerton kaydetti.

Rövanş mücadelesi 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Turu geçen takım 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Arda Turan Beşiktaş
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