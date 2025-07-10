Beşiktaş'tan Yeni Sezonda Galibiyet: St. Pölten'i 2-0 Mağlup Etti

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk ciddi sınavını Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten karşısında verdi. Tammy Abraham ve David Jurasek gibi yeni transferlerin de kadroda yer aldığı siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA ETKİLİ

Solskjaer karşılaşmaya Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Amir, Kartal Kayra, Arroyo, Rafa Silva, Joe Mario ve Mustafa'dan oluşan ilk 11'le başladı. İlk 45 dakikada oyun üstünlüğünü kurmaya çalışan Beşiktaş, net fırsat üretmekte zorlandı. En etkili pozisyon ise 30. dakikada geldi. Mustafa'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Joe Mario'nun şutunu St. Pölten kalecisi Knett güçlükle kurtardı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıya tamamen farklı bir kadroyla çıkan Beşiktaş'ta, genç isimlerin dinamizmi etkisini gösterdi. 50. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy'un etkili kafa vuruşuyla gol perdesi açıldı ve 1-0 oldu.

Bu golden yalnızca üç dakika sonra sahneye Salih Uçan çıktı. Sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte iyi yükselen tecrübeli orta saha oyuncusu, kafayla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Beşiktaş, Avusturya kampı kapsamında bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz'da oynayacak.

Kaynak: AA-DHA