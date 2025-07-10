Ünlü Futbolcu Joao Cancelo Tatil İçin Türkiye’yi Seçti

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Joao Cancelo tatil için Bodrum'u seçti. Eşi Daniela Machado ve kızlarıyla birlikte Bodrum'a gelen Cancelo tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü Futbolcu Joao Cancelo Tatil İçin Türkiye’yi Seçti
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Joao Cancelo, yaz tatilini Türkiye'nin gözbebeği Bodrum'da geçiriyor. Barcelona, Manchester City, Bayern Münih ve Inter Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen, şu sıralarda ise Suudi Arabistan ekibi El-Hilâl'de ve Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan yıldız bek oyuncusu, eşi Daniela Machado ve kızlarıyla birlikte Bodrum'un sıcak güneşinin ve serin Ege sularının tadını çıkarıyor.

FUTBOL SAHASINDAN PLAJLARA

Lüks yerine sadeliği tercih eden 30 yaşındaki Cancelo, plajda sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Bir süre şezlongda uzanarak dinlenen yıldız futbolcu, daha sonra kızıyla birlikte denize girip yüzerek serinledi. Eşi Daniela Machado ise şıklığı ve doğallığıyla sosyal medyada hayranlarından tam not aldı.

Ünlü Futbolcu Joao Cancelo Tatil İçin Türkiye’yi Seçti - Resim : 1

TATİL PAYLAŞIMLARI

Cancelo ve eşi, Bodrum tatillerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Aile pozları, plaj görüntüleri ve deniz manzaralarıyla dolu paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum aldı. Portekizli yıldızın Türkiye'deki tatili, hem yerli turistler hem de futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Şu sıralar sahalardan uzak olan Cancelo, yoğun sezon öncesi moral depolamaya devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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