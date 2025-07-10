Göztepe Transferde Bombayı Patlattı

Süper Lig ekibi Göztepe, Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'i kadrosuna kattı.

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Göztepe Transferde Bombayı Patlattı
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Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, daha önce prensipte anlaştığı Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'in transferini resmen bitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rhaldney ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'nin Slovenya'nın Bled kentinde devam eden kampta takıma katılıp sarı-kırmızılı formayla poz verdi.

Göztepe transferle ilgili, "1998 doğumlu orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Simião Gomes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Rhaldney! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Göztepe Süper Lig
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