Beşiktaş'tan 'Gedson Fernandes' Açıklaması! Transfer Görüşmesi Yapılıyor mu?

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelerin başladığına dair haberler hakkında açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan 'Gedson Fernandes' Açıklaması! Transfer Görüşmesi Yapılıyor mu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transferi konusunda Spartak Moskova ile görüşmelerin başladığına ilişkin çıkan haberleri yalanlamak adına bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlıların sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Spartak Moskova’nın, futbolcumuz Gedson Fernandes’in transferi için görüşmelere başladığıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan 'Gedson Fernandes' Açıklaması! Transfer Görüşmesi Yapılıyor mu? - Resim : 1

'TARAFTARIMIZ DİKKATLİ OLSUN'

Ardından her habere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatan kulüp, "Taraftarlarımızın bu tür masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olmasını ve itibar etmemesini önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

Filenin Sultanları Yarın Çekya ile KarşılaşacakFilenin Sultanları Yarın Çekya ile KarşılaşacakSpor
İki Gündür Sadece Bu Konuşuluyordu... Osimhen'in En Yakını Yalanladı!İki Gündür Sadece Bu Konuşuluyordu... Osimhen'in En Yakını Yalanladı!Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş transfer
Son Güncelleme:
Aile Babası Olmak İçin Yaratılan Erkekler Bu Tarihte Doğuyor Aile Babası Olmak İçin Yaratılan Erkekler Bu Tarihte Doğuyor
Filenin Sultanları Yarın Çekya ile Karşılaşacak Filenin Sultanları Yarın Çekya ile Karşılaşacak
Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Wimbledon'da Erkekler Yarı Final Heyecanı Yarın Yaşanacak Wimbledon'da Erkekler Yarı Final Heyecanı Yarın Yaşanacak
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Başlıyor' Diyerek Tarihi Açıkladı: Altını Tahtından Edecek İslam Memiş, 'Şov Başlıyor' Diyerek Tarihi Açıkladı: Altını Tahtından Edecek
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket