Beşiktaş'tan 'Gedson Fernandes' Açıklaması! Transfer Görüşmesi Yapılıyor mu?

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Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transferi konusunda Spartak Moskova ile görüşmelerin başladığına ilişkin çıkan haberleri yalanlamak adına bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlıların sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Spartak Moskova’nın, futbolcumuz Gedson Fernandes’in transferi için görüşmelere başladığıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

'TARAFTARIMIZ DİKKATLİ OLSUN'

Ardından her habere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatan kulüp, "Taraftarlarımızın bu tür masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olmasını ve itibar etmemesini önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA