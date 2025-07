İki Gündür Sadece Bu Konuşuluyordu... Osimhen'in En Yakını Yalanladı!

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanarak beşinci yıldızı yakan Galatasaray, şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile masaya oturdu. Sarı-kırmızılı kulübün 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu ikna ettiği, yalnızca Napoli ile el sıkışması gerektiği belirtilirken, gündeme gelen "teminat mektubu" talebi iddiası ortalığı karıştırdı.

Napoli'nin, Osimhen'in bonservisini ödeme planında Galatasaray'dan teminat mektubu talep ettiği iddiasına, Osimhen'in yakın arkadaşı olan Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'dan bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Buchi Laba, "Teminat mektubu görüşmeleri saçmalık. Sadece İtalya'dan Türk basınına verilen bir brifing ve onlar da çok beğendi çünkü yalan haberleri seviyorlar. Bu konudaki haberlerin yüzde 90'ı yalan. Hiçbir şey bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

The guarantee talks is Nonsense.

It’s a Brief from Italy and given to the Turkish press and they loved it because they like fake news. 90% of the news on this matter are false. They know nothing.