İki Gündür Sadece Bu Konuşuluyordu... Osimhen'in En Yakını Yalanladı!

Galatasaray'ın Victor Osimhen'in transferi için masaya oturduğu Napoli'nin, ödeme planı için yapılan görüşmelerde teminat mektubu talep ettiği iddiası, Osimhen'in yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba, tarafından yalanlandı. Buchi Laba, Türk basınında çıkan haberlerin yüzde 90'ının yalan olduğunu söyledi.

İki Gündür Sadece Bu Konuşuluyordu... Osimhen'in En Yakını Yalanladı!
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanarak beşinci yıldızı yakan Galatasaray, şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile masaya oturdu. Sarı-kırmızılı kulübün 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu ikna ettiği, yalnızca Napoli ile el sıkışması gerektiği belirtilirken, gündeme gelen "teminat mektubu" talebi iddiası ortalığı karıştırdı.

İki Gündür Sadece Bu Konuşuluyordu... Osimhen'in En Yakını Yalanladı! - Resim : 1

'HABERLERİN YÜZDE 90'I YALAN'

Napoli'nin, Osimhen'in bonservisini ödeme planında Galatasaray'dan teminat mektubu talep ettiği iddiasına, Osimhen'in yakın arkadaşı olan Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'dan bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Buchi Laba, "Teminat mektubu görüşmeleri saçmalık. Sadece İtalya'dan Türk basınına verilen bir brifing ve onlar da çok beğendi çünkü yalan haberleri seviyorlar. Bu konudaki haberlerin yüzde 90'ı yalan. Hiçbir şey bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde en büyük sorunun teminat mektubu olduğu iddiasını yalanlayan Buchi Laba'nın açıklaması sonrası taraftar transfer için yeniden heyecanlandır. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, bugün Napoli yetkilileriyle görüşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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