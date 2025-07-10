Osimhen Gece Yarısı Paylaştı, Taraftar Çıldırdı

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Galatasaray’da geçen sezon Napoli’den kiralanan ve bu sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Victor Osimhen’de düğümün çözülmesine çok az bir süre kaldı.

Galatasaray’ın İkinci Başkanı Metin Öztürk, dün yaptığı açıklamada, "Transferi 48 saat içinde çözülür" derken, Osimhen de gece yarısı adeta aşka geldi.

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için tüm imkanları zorladığı yıldız isim, şampiyonluk kutlamalarından sonra 5 yıldızlı formasıyla soyunma odasında üçlü çektirdiği anları Instagram’dan paylaştı. Osimhen’in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Galatasaray’ın Osimhen ile her konuda anlaştığı belirtilirken, geriye kulüplerin anlaşması kaldı. Sarı-kırmızılıların 75 milyon euroyu Napoli’ye ödemeye hazır olduğu kaydedilirken, geriye yalnızca ödeme planının kaldığı belirtildi.

Galatasaray’ın teminat mektubunu da halletmesiyle Osimhen’in takıma katılacağı kaydedildi.

Osimhen şampiyonlukla taçlanan geçen sezon Galatasaray ile çıktığı 41 maçta 37 gol atarak 8 de asist kaydetmişti. Nijeryalı yıldız Galatasaray’ın şampiyonluğunda en önemli payın sahibi olmuştu.