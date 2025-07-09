Teniste Tarihi Başarı: Ahmet Kaplan Yarı Finalde

Milli tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da Quad kategorisinde Andy Lapthorne'u mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Kaplan, turnuva tarihinde bu başarıyı elde eden ilk Türk sporcu oldu.

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Teniste Tarihi Başarı: Ahmet Kaplan Yarı Finalde
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Wimbledon'da bu yıl bir ilk yaşanıyor. Tekerlekli sandalye tenisinde Quad kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ahmet Kaplan, İngiliz raket Andy Lapthorne'u üç sette mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu başarıyla Wimbledon tarihinde Quad kategorisinde yarı finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Dünya sıralamasında 4. sırada yer alan Ahmet Kaplan, çeyrek finalde ev sahibi ülkenin tecrübeli ismi, dünya 5 numarası Andy Lapthorne'u 6-2, 1-6, 6-2'lik setlerle mağlup etti. Bu galibiyet, sadece Kaplan'ın kariyeri için değil, Türk tenisi açısından da tarihi bir dönüm noktası oldu.

Teniste Tarihi Başarı: Ahmet Kaplan Yarı Finalde - Resim : 1

Kaplan, yarı finalde dünya 1 numarası Niels Vink ile 11 Temmuz Cuma günü kozlarını paylaşacak.

Başarılı sporcumuz çiftlerde de yoluna devam ediyor. Hollandalı partneri Sam Schroder ile birlikte mücadele eden Kaplan, çiftler yarı finalinde Gregory Slade/Donald Ramphadi ikilisine karşı 10 Temmuz Perşembe günü TSİ en erken 15.00'te korta çıkacak.

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Kaynak: DHA

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