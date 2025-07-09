Wimbledon'da Swiatek Fırtınası
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Iga Swiatek fırtınası esti. Dünya 8 numarası yarı finale çıktı.
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Wimbledon’da tek kadınlarda dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek adını yarı finale yazdırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.
Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: AA
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