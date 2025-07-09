Beşiktaş'a Kötü Haber: UEFA, Cezasını Onadı

Beşiktaş'ın, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verdiği 900 bin avroluk para cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Siyah-beyazlı kulübe verilen ceza resmen onandı.

Beşiktaş'a Kötü Haber: UEFA, Cezasını Onadı
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Beşiktaş, UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) kapsamında verilen 900 bin avroluk para cezasına yönelik yaptığı itirazdan sonuç alamadı. Siyah-beyazlı kulüp, cezanın UEFA tarafından onandığını ve itirazlarının reddedildiğini resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Beşiktaş'a Kötü Haber: UEFA, Cezasını Onadı - Resim : 1

UEFA'nın 01 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 dönemine ilişkin yaptığı denetimlerde kadro maliyeti kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle Beşiktaş'a kestiği ceza, siyah-beyazlı kulübün itirazına rağmen geçerliliğini korudu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yaptığı açıklamada, FFP sürecinin sonlandığı ve kararın kesinleştiği bilgisi yer aldı.

Kararla birlikte Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki mali disiplin sürecinde UEFA gözetiminde kalmaya devam edecek.

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Kaynak: AA

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