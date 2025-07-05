Beşiktaş'ta Yeni Sezon Hazırlıkları Tam Gaz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

SV Bad Erlach'a ait kulüp tesislerinde ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, kondisyon çalışmalarıyla başlayarak sonrasında pas ve top kapma antrenmanıyla devam etti.

Antrenmanı takip eden gurbetçi taraftarlar, takıma destek verdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de idmandan önce taraftarların formalarını, toplarını ve ayakkabısını imzaladı.

Beşiktaş, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına tam gaz devam edecek.

Kaynak: AA