Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Sırbistan'da Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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