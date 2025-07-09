Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Sırbistan'da Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor.

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Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Sırbistan'da Devam Ediyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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