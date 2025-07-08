Orkun Kökçü Süper Lig Devi İçin Gemileri Yaktı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Orkun Kökçü için çalışmalarını sürdürürken, oyuncunun da gemileri yaktığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken, Benfica forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü için devreye girildiği bildirildi.
Orkun Kököü’nün de Beşiktaş’a gitmek istediği kaydedilirken, kulüplerin arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve genç oyuncunun da kulübüne baskı yaptığı bildirildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Orkun’un Benfica’dan Beşiktaş’ın teklifini kabul etmesini istediğini yazdı. Sabuncuoğlu, "Orkun Kökçü gemileri yaktı, Beşiktaş'a gitmek istiyor! Şu ana kadar kendisine gelen bütün teklifleri reddetti! Oyuncu Benfica'ya Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor!" diye yazdı.
Orkun’un Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanında Suudi Arabistan ekiplerinin tekliflerini reddettiği öne sürülmüştü.