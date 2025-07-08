Orkun Kökçü Süper Lig Devi İçin Gemileri Yaktı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Orkun’un Benfica’dan Beşiktaş’ın teklifini kabul etmesini istediğini yazdı. Sabuncuoğlu, "Orkun Kökçü gemileri yaktı, Beşiktaş'a gitmek istiyor! Şu ana kadar kendisine gelen bütün teklifleri reddetti! Oyuncu Benfica'ya Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor!" diye yazdı.