Real Madrid'de Bir Dönem Sona Erdi

Real Madrid'de Luka Modric dönemi resmen sona erdi. Modric'in Milan'a imza atması bekleniyor.

Real Madrid'de Bir Dönem Sona Erdi
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Dünyaca ünlü Hırvat futbolcu Luka Modric, dün akşamki FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından resmen Real Madrid’den ayrıldı.

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilerek organizasyona veda eden Real Madrid'de son maçına çıkan Modric, İspanyol kulübüne veda etti.

İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 597 maçta 43 gol attı.

Kaynak: AA

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