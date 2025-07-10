Dzeko Resmen Fiorentina'da

Edin Dzeko, resmen Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya imza attı. Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu kaydedildi.

Dzeko Resmen Fiorentina'da
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Fenerbahçe’den sezon sonunda ayrılan Edin Dzeko, resmen Serie A ekiplerinden Fiorentina’ya imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Edin Dzeko, İtalyan ekibi Fiorentina’ya transfer oldu. Daha önce prensip anlaşmasına varılan 39 yaşındaki tecrübeli golcü, 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İtalya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Floransa’ya hoş gedin. 17 Mart 1986 doğumlu Edin Dzeko ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Sözleşme, belirli koşullara tabi olmak üzere 30 Haziran 2027 tarihine kadar otomatik olarak yenilenecek” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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