Beşiktaş Hırvat Yıldızı Resmen Açıkladı

Beşiktaş Ante Zizic’i transfer ettiğini duyurdu. Yıldız oyuncu Darüşşafaka ve A. Efes'te de forma giymişti.

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Beşiktaş Hırvat Yıldızı Resmen Açıkladı
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı yeni transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar Ante Zizic’i kadrosuna kattı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, , "2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat pivot Ante Zizic'i kadrosuna kattı. Ante Zizic son olarak İtalya’nın Virtus Bologna takımında forma giydi. Ante Zizic, 2025-2026 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki basketbolcu 2016 yılında NBA draftında Boston Celtics tarafından 1. tur 23. sıradan seçildi ve Cleveland Cavaliers'ta forma giydi.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Cibona Zagreb takımında başlayan Ante Zizic, Türkiye'de Darüşşafaka ve A. Efes'te oynadı. Zizic geçtiğimiz sezonu Virtüs Bologna'da geçirdi.

Kaynak: İHA

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