Filenin Sultanları Yarın Çekya ile Karşılaşacak

Filenin Sultanları, yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları Yarın Çekya ile Karşılaşacak
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2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. Hafta maçları için Hollanda’da bulunan Filenin Sultanları, yarın Çekya ile karşılaşacak.

Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak. Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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