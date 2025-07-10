Wimbledon'da Erkekler Yarı Final Heyecanı Yarın Yaşanacak

Wimbledon'da tek erkeklerde yarı final rüzgarı yarın esecek. Dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Taylor Fritz karşı karşıya gelirken, diğer eşleşme ise dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ise dünya 6 numarası Djokovic karşı karşıya gelecek.

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Wimbledon'da Erkekler Yarı Final Heyecanı Yarın Yaşanacak
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Tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon’da tek erkeklerde yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın yarı final müsabakalarında, tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Taylor Fritz karşı karşıya gelirken, diğer eşleşme ise dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic arasında oynanacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da, bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.


Kaynak: AA

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