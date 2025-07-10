Genç Milli Kanocularımızdan Madalya Başarısı

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda milli kanocularımız 3 madalya kazandı.

Genç Milli Kanocularımızdan Madalya Başarısı
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan 3 bronz madalya geldi.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Işılsu Karvan ve Özgenas Yıldız, K2 500 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu ve Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa madalyasını getirdi.

Milli sporculardan Muhammet Sulak ve Hasan Saraç K2 1000 metre, Rahmi Karahan ise K1 500 metre kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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