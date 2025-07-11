Beşiktaş'a Gelmek İçin Her Şeyi Yaptı ve Başardı... Orkun Kökçü Transferinde Mutlu Son! Maliyeti Belli Oldu, İstanbul'a Geliyor

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İki senedir Portekiz ekiplerinden Benfica'da top koşturan 24 yaşındaki milli orta saha Orkun Kökçü, çocukluğundan beri taraftarı olduğu dile getirdiği Beşiktaş'a imzayı atıyor. Yeni sezon için David Jurasek ve Tammy Abraham transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlılar, haftalardır sürdürdükleri operasyonu tamamladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Dünyaca tanınan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Beşiktaş ile Benfica futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Orkun için Benfica'ya 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve 25 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu vereceği bildirildi. Transferdeki en kilit noktalardan birinin, Orkun'un siyah-beyazlılara transferi için çok kararlı olması ve diğer kulüplere baştan kapıları kapatması olduğu öğrenildi.

İMZAYI ATACAK

Diğer yandan Portekiz basını da, Orkun Kökçü'nün bugün İstanbul'da olacağını yazdı. 24 yaşındaki futbolcunun anlaşmayı resmen imzalamak için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 98 maça çıkıp 19 gol attı, ayrıca 22 asist yaparak 41 gole doğrudan katkı sağladı. Türk milli orta saha oyuncusu, Benfica'da 1 Portekiz Lig kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi