Erken Vedası Herkesi Üzmüştü... İlkin Aydın'dan Müjdeli Haber!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm Türkiye'yi her yaz ekran başına kilitleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl da FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) turnuvasındaki başarılı performansıyla ekran başındaki izleyicileri gururlandırıyor. VNL'de 3. haftaya başlayan Filenin Sultanları'ndaki bir eksik ise geçtiğimiz günlerde tartışma konusu oldu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, dördüncü sırada tamamladıkları Sultan Ligi'nin sona ermesiyle planlı bir ameliyat olduğu için VNL'in ilk iki haftasının kadrosunda yer aldı. Üçüncü hafta öncesinde milli takım kampına katılan İlkin Aydın’ın, sonrasında kadroda ise bulunmadığı açıklandı. Ancak bu durum hakkında hiçbir gerekçe sunulmaması voleybol taraftarının tepkisine yol açtı.

AÇIKLAMAYI GALATASARAY YAPTI

Tepkiler sonrası Galatasaray, milli smaçörün sakatlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi. Galatasaray'ın açıklaması sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) da bir açıklama yayımlayarak sakatlığı teyit etti.

GÜNLER SONRA PAYLAŞTI

Voleybol taraftarının sağlık durumunu merak ettiği 25 yaşındaki İlkin Aydın'dan beklenen haber sonunda geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan milli smaçör, tedavi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı. Milli takım kampında sakatlanan İlkin Aydın'ın tedavisinin Galatasaray'ın sponsor hastanesinde yapıldığı görüldü.

İlkin Aydın'ın egzersizlerini ayakta yapabildiği görülünce, kendisi hakkında endişelenen sevenleri rahat bir nefes aldı.

Kaynak: Haber Merkezi