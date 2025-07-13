Neslihan Atagül’den Oğlu ile Aylar Sonra Yeni Poz! Aziz Bebek Herkesin Yıldızı Oldu

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Show TV’nin fenomen dizisi Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışıp, 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kısa süre önce anne ve baba olmanın heyecanını yaşamış, bebeklerini kucaklarına almıştı.

Neslihan Atagül, aylar önce oğlu ile ilk pozunu vermiş, saçlarını yaptırırken çektiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşmıştı.

AYLAR SONRA BİR FOTOĞRAF DAHA

Taze anneden oğlu ile bir fotoğraf geldi. Bu kez eşi Kadir Doğulu’nun kucağındayken oğlunun fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, fotoğrafa “Canlarım benim” notunu düştü. Yorumlarda Aziz'in ilk haline kıyasla kilo aldığı ve boyunun uzadığı ifade edildi.

AZİZ İSMİNİ VERMİŞTİ

Anne ve babalık duygusuna tadan ünlü çift bebeklerinin ismini Aziz koyduklarını açıklamıştı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bebeği ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte fotoğraf paylaşan Neslihan Atagül, fotoğrafa “Aziz oğlum hoş geldin” notunu düşmüştü.

BEĞENİ YAĞMIŞTI

Çiftin çocuklarına koyduğu isme sosyal medyada “Aziz ismi kutsalllıkla alakalı bir isim ve "ermiş" anlamına gelir”, “Çok şükür normal bir isim”, “Saçma sapan isimlerden sonra nihayet”, “Güzel isim Allah sağlıklı uzun ömürler versin bebişe” gibi yorumlar yapılmıştı.