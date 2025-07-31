Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı
Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir atıl durumda bulunan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması için önemli bir adım atıyor. 1 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek düzenlemeyle, ekilmeyen tarım arazileri, mal sahibinin rızası aranmadan üçüncü kişilere kiralanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılında kamuoyuna duyurulan ve uygulama aşamasına gelen bu yeni sistemle, iki yıl boyunca işlenmeyen tarlaların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Belirlenen süre içinde üretime katılmayan araziler, devlet tarafından belirlenen bedellerle kiraya verilecek ve bu gelir doğrudan arazi sahibine aktarılacak.
BAŞVURU YAPILMAZSA OTOMATİK OLARAK KİRAYA VERİLECEK
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken noktası ise tapu sahiplerine tanınan 45 günlük itiraz süresi. Arazisinin kiraya verilmesini istemeyen malikler, 1 Eylül 2025’ten itibaren en geç 45 gün içinde resmi başvuru yapmak zorunda. Aksi takdirde, tarlalar otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak.
Kiralama işlemleri 16 Ekim 2025 itibarıyla başlayacak. Başvuruda bulunmayan maliklerin arazileri, devlet aracılığıyla başkalarına tahsis edilecek ve elde edilen gelir, kesinti yapılmadan mülk sahibine ödenecek.
UZMANLARDAN 'YAKINDAN TAKİP EDİN' UYARISI
Söz konusu uygulamanın tarımsal üretimi artırma ve atıl durumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılması yönünde olumlu katkı sağlayacağı belirtilirken, bazı arazi sahiplerinin bu uygulamaya karşı olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar, arazisinin kontrolünü kaybetmek istemeyen mülk sahiplerinin, 45 günlük süreci kaçırmamaları ve başvurularını zamanında yapmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm başvuru süreçlerinin e-Devlet üzerinden veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden yapılabileceğini duyurdu.