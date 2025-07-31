Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı

2023 yılında kamuoyuna duyurulan ve uygulama aşamasına gelen bu yeni sistemle, iki yıl boyunca işlenmeyen tarlaların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Belirlenen süre içinde üretime katılmayan araziler, devlet tarafından belirlenen bedellerle kiraya verilecek ve bu gelir doğrudan arazi sahibine aktarılacak.