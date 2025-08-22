Müzik Dünyasını Sarsan 'Taciz' İddiası… Ünlü Fotoğrafçının Biletini Manifest Kesti, Herkes İfşa Olan Bu Mesajları Konuşuyor

Edis, Zeynep Bastık, Bartu Küçükçağlayan, Mabel Matiz gibi çok sayıda ünlü ismin fotoğraf çekimini yapan fotoğrafçı Mesut Adlin’in yaşı küçük bir kızı taciz ettiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü fotoğrafçı ile çalışan popüler kız müzik grubu Manifest, skandal ifşalar sonrası çekimini iptal etti. İşte herkesin konuştuğu o mesajlar…

Çok sayıda ünlü ismin fotoğraf çekimini yapan Mesut Adlin hakkındaki iddialar sonrasında sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü fotoğrafçının yaşı küçük bir kızı taciz ettiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlar sonrasında Manifest grubu, Mesut Adlin ile olan çekim planını iptal ettiğini duyurdu.

Müzik Dünyasını Sarsan 'Taciz' İddiası… Ünlü Fotoğrafçının Biletini Manifest Kesti, Herkes İfşa Olan Bu Mesajları Konuşuyor - Resim : 1
Fotoğrafçı Mesut Adlin

Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürecin takipçisi olacakları mesajı verildi.

Müzik Dünyasını Sarsan 'Taciz' İddiası… Ünlü Fotoğrafçının Biletini Manifest Kesti, Herkes İfşa Olan Bu Mesajları Konuşuyor - Resim : 2
Manifest isimli müzik grubu

"YANLIŞINI SAVUNACAK DEĞİLİZ"

Öte yandan grubun menajeri ve aynı zamanda Mesut Adlin’in de arkadaşı olan Tolga Akış, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Akış, sektörün tümüyle iletişim halinde olduklarını vurgulayarak “Hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz. Bu sektörde de tüm ülkede de değişmesi gereken çok şey var” dedi.

Müzik Dünyasını Sarsan 'Taciz' İddiası… Ünlü Fotoğrafçının Biletini Manifest Kesti, Herkes İfşa Olan Bu Mesajları Konuşuyor - Resim : 3
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış

Yaşı küçük olduğu iddia edilen kız ile mesajları ifşa olan Mesut Adlin ise söz konusu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu.

Müzik Dünyasını Sarsan 'Taciz' İddiası… Ünlü Fotoğrafçının Biletini Manifest Kesti, Herkes İfşa Olan Bu Mesajları Konuşuyor - Resim : 4
İfşa olan mesajlar

'EKSİK İLETMİŞ'

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü fotoğrafçı ise yaşının küçük olduğunu bilmediğini söyledi. Kendini “Öncelikle yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz” diyerek savunan Mesut Adlin “Bahsi geçen konuşmada da karşımdakinin yaşını öğrendiğimde iletişimi kesip, takipten çıkıyorum. Bu kişi özellikle kesilmiş ve çok daha sonraki konuşmamız sanki devamlıymış gibi eksik iletilmişim gibi yansıtılmış” dedi.

Müzik Dünyasını Sarsan 'Taciz' İddiası… Ünlü Fotoğrafçının Biletini Manifest Kesti, Herkes İfşa Olan Bu Mesajları Konuşuyor - Resim : 5

Adlin, söz konusu mesajların ciddi bir yanıltma olduğunu ifade etti.

Kadın beyanının esasının ve toplumsal hassasiyetin farkında olduğunu vurgulayan Mesut Adlin, söz konusu iddiaların kendisini yıprattığını vurguladı.

