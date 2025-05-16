Türkiye’nin Yeni Kız Grubu 'Manifest’ten Gururlandıran Başarı: Rolling Stone Dergisine Çıkan İlk Türk Sanatçılar Oldular

'Big5 Türkiye' yarışmasında birinci olarak müzik dünyasına adım atan, Türkiye’nin yeni kız grubu ‘Manifest’, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Grup, dünya çapında müzik sektörünün en prestijli yayınlarından biri olarak kabul edilen Rolling Stone dergisine çıkan 'ilk Türk sanatçı' olarak adını tarihe yazdırdı.

Grup üyeleri, dergiyle yaptıkları röportajda hem müzikal yolculuklarını hem de kadın sanatçılar olarak müzik sektöründeki yerlerini anlattı. Manifest, güçlü sahne performansları, özgün tarzları ve kültürel çeşitliliği yansıtan müzikleriyle şimdiden geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Manifest, bu başarıyla Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşuyor

Lidya Pınar (21): Rus dili ve edebiyatı öğrencisi. Uzun yıllar buz pateni yapmış.

Hilal Yelekçi (23): İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. En büyük tutkularından biri K-Pop.

Zeynep Oktay (23): Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. Profesyonel olarak dans ediyor.

Mina Solak (24): Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Son beş yıldır profesyonel olarak dansla ilgileniyor.

Esin Bahat (24): Profesyonel dansçı. Favori kitabı ‘Nietzsche Ağladığında’ (Irvin D. Yalom).

Sueda Uluca (20): Özyeğin Üniversitesi’nde iletişim tasarımı okuyor. 10 yıldır dans ediyor ve üç yıldır eğitmenlik yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi