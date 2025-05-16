Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sahnede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'GENÇFEST: Bir Gençlik' programına katılarak gençlerle buluştu. Festivalde ünlü rapçi Sagopa Kajmer ve pop müziğin sevilen ismi Ferhat Göçer sahne aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sahneye çıkan Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer'in gençleri selamladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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AKP Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" bugün İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti. Festivalde Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılarak gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer ile sahneye çıkarak katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ferhat kardeşim hemen kaçmak istiyor. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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