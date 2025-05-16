Kimse Tanıyamadı! Göksel'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi

Ünlü şarkıcı Göksel, son paylaşımıyla dillere düştü. Ünlü şarkıcı geçirdiği estetik işlemleriyle bambaşka bir görünüme kavuştu. Göksel'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Kimse Tanıyamadı! Göksel'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi unutulmaz şarkılara imza atan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel de estetik yaptıran ünlü isimler arasına katıldı.

Ünlü şarkıcı yaptırdığı estetik dokunuşlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir at çiftliğine giden ve o anları sosyal medyadan paylaşan Göksel'i görenler tanıyamadı.

Kimse Tanıyamadı! Göksel'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi - Resim : 1

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Bazı takipçileri Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulundu.

Göksel, verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
şarkıcı estetik
Son Güncelleme:
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sahnede Sagopa ve Ferhat Göçer Cumhurbaşkanıyla Sahnede
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Rihanna'dan 'Şirin' Sürpriz! 2 Ay Kala Duyurdu Rihanna'dan 'Şirin' Sürpriz! 2 Ay Kala Duyurdu
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Nakit Paralar Tarih Oluyor! Düğmeye Basıldı, Dijital Para Dönemi Başlıyor Nakit Paralar Tarih Oluyor! Düğmeye Basıldı, Dijital Para Dönemi Başlıyor
Öğleden Sonra Fişi Çekin, Elektrik Faturanızı Düşürün! O Saatler Arasına İki Kat Enerji Tüketiyor Öğleden Sonra Fişi Çekin, Elektrik Faturanızı Düşürün! O Saatler Arasına İki Kat Enerji Tüketiyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu