Kimse Tanıyamadı! Göksel'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi unutulmaz şarkılara imza atan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel de estetik yaptıran ünlü isimler arasına katıldı.

Ünlü şarkıcı yaptırdığı estetik dokunuşlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir at çiftliğine giden ve o anları sosyal medyadan paylaşan Göksel'i görenler tanıyamadı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Bazı takipçileri Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulundu.

Göksel, verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi