Manifest’in 'Mavisi' Sude Oktay'dan İmalı Gönderme! ‘Yanlış Gibi Ama Olsun’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hepsi grubunun ardından ülkede büyük ses getiren dev kız grubu Manifest, adını geniş kitlelere duyurmaya devam ediyor. Güzellikleri, tarzları ve enerjileri ile sık sık gündeme gelen kızların paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

ZOKTAY’DAN İMALI PAYLAŞIM

Konserlerindeki başarılı dans performanslarıyla dikkat çeken grup, İstanbul Festivalin'de de sevenleriyle buluşmuştu. Manifest grubu üyelerinden olan ve Zoktay lakabıyla bilinen Zeynep Sude Oktay, bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"TAKİPÇİ SAYILARI BİRAZ YANLIŞ GİBİ, AMA OLSUN"

Oktay'ın Instagram hesabında takipçi sayısının hızla yükseldiği bilinmekteydi. Manifest grubu üyeleri arasından en yüksek takipçiye sahip olan Oktay, bu kez yapılan bir paylaşımı hesabında repost etti.

Repost edilen paylaşımda Manifest kızlarının takipçilerinin yer aldığı ancak yanlış yazıldığı görüldü.

Oktay'ın ise bu gönderiyi alıntılayarak esprili bir dille "Takipçi sayıları biraz yanlış gibi, ama olsun" dediği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi