Ünlü Rock Yıldızının Acı Ölümü! Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Ünlü metal grubu Mastodon'un kurucusu olan 51 yaşındaki Brent Hinds, motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti. Kazada karşı tarafın kusurlu olduğu tespit edildi.

Son Güncelleme:
ABD'li ünlü metal grubu Mastodon'un kurucusu 51 yaşındaki ünlü şarkıcı ve gitarist Brent Hinds, trafik kazasında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Harley Davidson marka motosikletiyle giderken, kusurlu olduğu belirtilen bir şoför tarafından kullanılan SUV'la çarpıştı.

Yetkililer SUV sürücüsünün dönüş yaparken yol verme kuralını ihlal ettiğini, Hinds'in de olay yerinde hareketsiz kaldığını aktardı. Olay yerine giden sağlık ekipleri şarkıcının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ünlü Rock Yıldızının Acı Ölümü! Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Resim : 1

'KALBİMİZ KIRIK, ŞOKTAYIZ'

Grammy Ödüllü şarkıcının ölümünün arkasından gruptan yapılan açıklamada, "İnanılmaz bir üzüntü ve yas içerisindeyiz. Dün gece Brent Hinds, trajik bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Kalbimiz kırık, şoktayız ve halen birçok başarı ve dönüm noktası kazandığımız bu yaratıcı gücün kaybını sindirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme:
