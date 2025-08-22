Ünlü Rock Yıldızının Acı Ölümü! Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'li ünlü metal grubu Mastodon'un kurucusu 51 yaşındaki ünlü şarkıcı ve gitarist Brent Hinds, trafik kazasında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Harley Davidson marka motosikletiyle giderken, kusurlu olduğu belirtilen bir şoför tarafından kullanılan SUV'la çarpıştı.

Yetkililer SUV sürücüsünün dönüş yaparken yol verme kuralını ihlal ettiğini, Hinds'in de olay yerinde hareketsiz kaldığını aktardı. Olay yerine giden sağlık ekipleri şarkıcının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

'KALBİMİZ KIRIK, ŞOKTAYIZ'

Grammy Ödüllü şarkıcının ölümünün arkasından gruptan yapılan açıklamada, "İnanılmaz bir üzüntü ve yas içerisindeyiz. Dün gece Brent Hinds, trajik bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Kalbimiz kırık, şoktayız ve halen birçok başarı ve dönüm noktası kazandığımız bu yaratıcı gücün kaybını sindirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

