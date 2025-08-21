Ünlü Haber Kanalının Makyözü Öldürüldü! Katili Oğlu Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin ünlü haber kanalı Newsmax'ta spiker Greta Van Susteren'in makyözü olarak çalışan 57 yaşındaki Travis Renee Baldwin, evinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Cansız bedeni Virginia eyaletindeki evinde 17 Ağustos'ta bulunan kadının katil zanlısının, 27 yaşındaki oğlu Logan Chrisinger olduğu ortaya çıktı.

'AİLE İÇİ CİNAYET'

Polis, cinayet ile ilgili yaptığı açıklamada, "17 Ağustos Pazar günü aldığımız bir silahlı saldırı ihbarı sonrasında söz konusu eve vardığımızda silahla vurulmuş yetişkin bir kadın bulduk. Kadını hastaneye götürdük ancak hayatını kaybettiği belirlendi" dedi. Polis, silahlı saldırıyı "aile içi cinayet" olarak tanımladı.

Polisin açıklamasına göre, ekipler olay yerine vardığında kadının oğlu Logan Chrisinger de oradaydı. 27 yaşındaki adam, "birinci dereceden cinayet", "ağır kasten yaralama" ve "ağır suç işlenirken ateşli silah kullanma" suçlamalarıyla yargılanacak.

Greta Van Susteren

'MEĞER SON KEZ MAKYAJIMI YAPMIŞ'

Oğlu tarafından öldürülen Baldwin'in yanında çalıştığı spiker Greta Van Susteren, cinayet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Van Susteren, "Ne kadar üzücü. 3,5 yıldır Newsmax'ta makyözüm olan ve tüm meslektaşlarının aynı zamanda arkadaşı da olan Travis Renee Baldwin hafta sonu öldürüldü. Cuma günü program için makyajımı yapmıştı, tabii ki onunla son görüşmem olacağını hiç düşünmemiştim" ifadelerine yer verdi.