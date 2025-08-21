Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı! Mekan Bastı, Haraç İstedi...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak tanınan 43 yaşındaki oyuncu ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay cezaevinde yatan Bayraktar, dün öğle saatlerinde İstanbul Beyoğlu’ndaki bir restoranı basıp haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Halk Tv'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Bayraktar'ın geçen hafta da beraberindeki 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, "Buraya çökecekler ama biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü. Bayraktar'ın dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya indirdiği belirtildi.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başlayan Ufuk Bayraktar, orada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi. Bayraktar, yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı.

Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde oynadı. 2009-2011 yılları arasında Show TV ve Atv'de ekrana gelen ikonik televizyon dizisi Ezel'de Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı.

