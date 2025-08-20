Boşanma Söylentilerinin Ardından Şimdi de 'Şiddet' İddiası! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Cephesinde Neler Oluyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Çalıkuşu’ dizisinin çekimlerinde tanışarak yakınlaşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in dostluğu zamanla aşka dönüştü. 2017 yılında evlenerek birlikteliklerini resmileştiren çift, ilk çocukları Karan’ı 2019’da, ikinci oğulları Kerem’i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Hem oyunculuk kariyerleri hem de kazançlarıyla sık sık gündeme gelen çiftin evliliğinde son zamanlarda bazı sorunlar yaşandığına dair söylentiler dolaşıyor.

'BOŞANMA' İDDİALARI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in Instagram profilinden “Özçivit” soyadını silip kısa bir süre sonra yeniden eklemesi, takipçiler arasında “Ayrılık sinyali mi?” yorumlarına neden oldu. Bu gelişme sonrası boşanma iddiaları daha da alevlendi.

ŞİMDİ DE 'ŞİDDET' İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Magazin dünyasında konuşulanlara göre, çiftle ilgili şimdi de şiddet söylentileri ortaya atıldı. BArto, Katıldığı programda konuşan Arto, “Şiddet var diye duydum. Komşularından bayağı yüksek dozda sesler olduğunu duydum” ifadelerini kullandı.

Aynı programda Sinem Yıldız da, “Son tatilde aralarında gerginlik yaşandığına dair bazı dedikodular var” diyerek yeni bir iddia ortaya attı.

Kaynak: Haber Merkezi