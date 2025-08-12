Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in boşanıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada büyük yankı bulan olayın perde arkası ise belli oldu. Güzelliğiyle göz kamaştıran Fahriye Evcen’in Instagram hesabından soy ismini silmesi hayranları şoke etti. İşte magazin dünyasını sarsan o iddia ve yaşanan gelişmeler…
Kaynak: Haber Merkezi
2017 yılında büyük aşklarını evlilikle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti magazin dünyasından düşmek bilmiyor. Özellikle yakışıklılığıyla dikkat çeken Burak Özçivit’in Arabistan’da sık sık videolar paylaşması ve törenlere katılması gündem olurken çiften gelen son haber hayranları şoke etti.
2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan ünlü çift ayrılıyor!
FAHRİYE EVCEN’DEN ŞOKE EDEN HAMLE
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'daki bir hareketi gündeme bomba gibi düştü.
BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN BOŞANIYOR MU?
Evcen, hesabının profil bilgilerinde yer alan soyadı kısmını sildi. Ünlü ismin bu adımı herkesi şaşırttı. Özçivit soyadını silen Fahriye Evcen'in bu hareketi boşanıyorlar mı dedikodularını da beraberinde getirdi.