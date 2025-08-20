Aleyna Tilki Daha Fazla Dayanamadı, En Sonunda Patladı! 'Halk Gerçeği Biliyor'

Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının 4 günde "sadece 30 bin kez dinlendiği" yönünde bir haber paylaşan sosyal medya hesabına yanıt verdi. Aleyna Tilki, üç gün sonra albümünün çıkacağını açıklayarak "Şarkı çıktığında bir kişi haber yapmadı, sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.

Son Güncelleme:
Aleyna Tilki Daha Fazla Dayanamadı, En Sonunda Patladı! 'Halk Gerçeği Biliyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ilk albümünün yayınlanmasına günler kala yapılan bir paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Şarkıcı, bir haber sayfasının "Aleyna Tilki'nin 'Uzay' şarkısı YouTube'da 4 günde sadece 30 bin görüntüleme aldı" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Aleyna Tilki Daha Fazla Dayanamadı, En Sonunda Patladı! 'Halk Gerçeği Biliyor' - Resim : 1

Aleyna Tilki, paylaşımında, "Çok havalı bir haber ya. Bence akıllılara çok şey anlatıyor. Şarkı çıktığında bir kişi haber yapmadı, sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.

Aleyna Tilki Daha Fazla Dayanamadı, En Sonunda Patladı! 'Halk Gerçeği Biliyor' - Resim : 2

'BİR SÜRE SONRA YALAN HABER OLACAK'

Söz konusu gönderinin şarkısının dinlenmesini artıracağını işaret eden şarkıcı, "Bu haber yalan haber değil ama bir süre sonra yalan olacak bir haber. Ben bu şarkıları yazmaya adandım ve müziğime çok güveniyorum. Üç güne de ilk albümüm Kırlar çıkıyor. Her zaman şarkılarıma ruhunuzla sahip çıktınız. Biliyorum. Sizi seviyorum" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Hadise’nin Denediği Akım Dile Düştü! Görenler Yorum Yağdırdı, Herkes Yapay Zeka SandıHadise’nin Denediği Akım Dile Düştü! Görenler Yorum Yağdırdı, Herkes Yapay Zeka SandıMagazin
Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı! Farah Zeynep Abdullah Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu, Görenler İnanamadı: 'Şaka mı Gerçek mi?'Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı! Farah Zeynep Abdullah Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu, Görenler İnanamadı: 'Şaka mı Gerçek mi?'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aleyna Tilki şarkıcı
Son Güncelleme:
Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor! Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Hadise’nin Denediği Akım Dile Düştü! Görenler Yorum Yağdırdı, Herkes Yapay Zeka Sandı Hadise’nin Denediği Akım Dile Düştü
Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor' Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor'
Dört Büyükler İçin Şok Karar! Hepsi PFDK'ya Sevk Edildi Dört Büyükler İçin Şok Karar
Aleyna Tilki Daha Fazla Dayanamadı, En Sonunda Patladı! 'Halk Gerçeği Biliyor' Aleyna Tilki En Sonunda Patladı
Yılın Futbolcusu Muhammed Salah! Bir İlki Başardı, Adını Tarihe Yazdırdı Yılın Futbolcusu Muhammed Salah