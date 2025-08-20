30 Kişinin Arasında O Da Var! Murat Övüç’e Soğuk Duş, 4 Milyon Takipçili Instagram hesabı kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği ifade edildi. Peki bu hesaplar kimin? Murat Övüç’ün Instagram hesabı kapatıldı mı?

BAKANLIK NEŞTERİ VURDU! 30 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı bugün yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere ilişkin bir kararı duyurdu. 30 hesaba erişim engeli getirildiği ifade edilen bakanlık açıklamasının tamamı şu şekilde; "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

MURAT ÖVÜÇ’E SOĞUK DUŞ

Bakanlığın kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hesabı kapatılan 30 ismin kimler olduğu ise merak konusu oldu. Listedeki isimlerin başında ise fenomen Murat Övüç'ün yer aldığı kısa sürede ortaya çıktı. Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabına girenler "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı. İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık'ın 500 bine yakın, YouTuber Mert Sarıç'ın 1 milyon takipçili hesaplarının da söz konusu soruşturma kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan profilde yapılan açıklamada yasal talebin BTK'dan geldiği ifade edildi.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı Reklam Kurulu toplantısında yasa dışı bahis ve kumar içeriklerinin ana gündem maddesi olduğu belirtildi. Tespit edilen 30 sosyal medya hesabı hakkında hem erişim engeli uygulanmasına hem de adli işlem başlatılması için gerekli kurumlara başvuru yapılmasına karar verildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendiren, kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal adımlar atılmıştır. Denetimler kararlılıkla sürecektir."

