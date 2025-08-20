Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp…
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. Şarkıcının, kardeşi Ercan Deniz ile arasındaki gerilim sürerken gelen son açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Ercan Deniz katıldığı bir televizyon programında Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'la ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Herkesin ağzı açık kaldı! İşte, iki kardeş arasındaki gerilimde yaşanan son gelişmeler…
Kaynak: Haber Merkezi
Özcan Deniz ailesiyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Son olarak şarkıcının mahkemelik olduğu abisi Ercan Deniz, dün 'Bi Bakalım' programına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
HAMİLELEĞİNİ İNANMADIĞINI SÖYLEDİ
Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın hamileliğine dair şüpheleri olduğunu dile getirdi.
‘DNA TESTİ YAPTIRDIK’
Ercan Deniz, dikkat çeken bir açıklama yaparak, Özcan Deniz'in fotoğrafını beğenen Feyza Aktan'ı sete çağırdığını belirtti ve şu sözleri ekledi:
"Feyza Hanım, Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan, fotoğrafını beğenip onu figüran olarak dizide oynamaya davet etti. 10 gün sonra ise hamile kaldı. Biz de bebeğin gerçekten ondan olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdık."
Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'e videolu bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, ardından yazılı bir açıklama ile iddialara karşılık verdi.
ÖZCAN DENİZDEN İLK YANIT GELDİ
Özcan Deniz, paylaşımında şu sözleri dile getirdi:
"Zivanadan çıkıp çocuğumu ve annesini diline doladın, şimdi de ne yapıyorsun? İftiralarınla ve hayal gücünle, 7 yaşındaki çocuğumun sosyal ve eğitim hayatına, psikolojisine, aile birliğine ve mutluluğuna mı zarar veriyorsun? Şu an annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun? Aç kurtların önüne servis ettiğin 'yeni meze tabağım' evladım mı? Annesi mi? Peki, şahsiyet sorunu olanlar ne olacak?"