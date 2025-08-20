O ülkede Taş Üstünde Taş Kalmadı! Muson Yağmurlarında Can kaybı 700'ü Aştı

Son dakika: Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 706'ya yükseldi.

O ülkede Taş Üstünde Taş Kalmadı! Muson Yağmurlarında Can kaybı 700'ü Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’dan gelen son görüntüler ve haberler dünyanın gündeminde. Meydana gelen muson yağışları nedeniyle ölenleri sayısı gün geçtikçe artıyor. 26 Haziran’dan bu yana etkili olarak devam eden yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 706’ya yükseldi.

O ülkede Taş Üstünde Taş Kalmadı! Muson Yağmurlarında Can kaybı 700'ü Aştı - Resim : 1

MUSON YAĞMURLARINDA CAN KAYBI 700’Ü AŞTI

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 706'ya yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin çoğunun şiddetli sağanak yağışlar sonucu ev ve çatı çökmeleri nedeniyle meydana geldiği, bir kısmının ise ani sel, toprak kayması, elektrik akımına kapılma ve yıldırım düşmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

O ülkede Taş Üstünde Taş Kalmadı! Muson Yağmurlarında Can kaybı 700'ü Aştı - Resim : 2

BİN 108 HAYVAN TELEF OLDU

En çok can kaybının 427 ile Khyber Pakhtunkhwa'da kayıtlara geçtiği belirtildi. Muson yağmurları ülke genelinde altyapı ve özel mülklere büyük zarar verdi. 26 Haziran'dan bu yana 2 bin 934'ten fazla ev hasar gördü, bin 108 hayvan telef oldu. Yaklaşık 451 kilometre yol ve 152 köprüde de hasar meydana gelirken, en büyük yıkım Khyber Pakhtunkhwa ve Azad Keşmir'de yaşandı.

O ülkede Taş Üstünde Taş Kalmadı! Muson Yağmurlarında Can kaybı 700'ü Aştı - Resim : 3

Yetkililer önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olacağı konusunda uyarıda bulunarak riskli bölgelerde yaşayanlara tedbirli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Pakistan muson yağmurları
Türkiye’nin Yangın Haritası Değişti, Riskin En Düşük Olduğu Yer Artık Güvende Değil Türkiye’nin Yangın Haritası Değişti, Riskin En Düşük Olduğu Yer Artık Güvende Değil
Yataktan Fırlatan Bildirim! Uyku Uyumak Zehir Oldu... Deprem Ağı Uygulamasına Tepkiler Çığ Gibi Yataktan Fırlatan Bildirim! Uyku Uyumak Zehir Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek
Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi’den Sürpriz Hamle: Yeni Durağı Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu! Yeni adresi Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Bakanlık Duyurdu: Fenomen Hesaplara Erişim Engeli Fenomen Hesaplara Erişim Engeli
Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek