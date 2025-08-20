Coldplay Konserindeki Görüntüler Dünyanın Gündemine Oturmuştu: CEO Deviren Kamera İçin Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçen ay Coldplay konserinde Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve İK Direktörü Kristin Cabot’un ‘yasak aşk’ını yakalayarak, işlerinden istifa etmelerine neden olan kamera hakkında karar çıktı. Coldplay grubunun vokali Chris Martin, kamerayı kaldırmayacaklarını açıkladı.

Coldplay’in Boston konserinde Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ve İK Direktörü Kristin Cabot, kiss cam’e yakalanmış ve panikle yüzlerini saklamaya çalışmışlardı. Grubun vokali Chris Martin ise “Ya yasak aşk yaşıyorlar ya da sadece çok utangaçlar” demişti.

Bu olayın ardından Byron ve Cabot’un evli oldukları ortaya çıkmış ve ikili şirketten istifa etmek zorunda kalmıştı.

Chris Martin, kiss cam uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Martin, kararını açıklarken, “Hayat size limon veriyorsa, ondan limonata yapmanız gerekir” dedi.

