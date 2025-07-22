Coldplay Konserinde Patlayan Yasak Aşk Skandalının Ağır Maliyeti: Hem Evliliğinden Hem 28 Milyon Liradan Oldu

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İngiliz müzik grubu Coldplay'in Boston konserinde patlayan yasak aşk skandalı geçen haftadan beri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Astronomer'in evli CEO'su Andy Byron ile şirkette insan kaynakları müdürü olarak çalışan ve yine evli olan Kristin Cabot'un yasak ilişkisi stadyumda on binlerce insanın önünde ifşa olurken, bu durumun bedeli de ağır oldu.

Şirket iki isimle de yollarını ayırırken, aynı zamanda evliliklerinin de sona erdiği iddia edildi. Eşinden ve şirketinden özür dilediği bir açıklama yayımlayan Andy Byron, özel hayatının ifşa edilmesine ise tepki gösterdi. Bu açıklama ise kamuoyunu sinirlendirerek "Eşini herkesin ortasında aldatmaktan bile utanmıyorsun" tepkilerine neden oldu.

YASAK İLİŞKİSİ KARİYERİNE DARBE VURDU

Olay, sosyal medyayı da ikiye bölerek çeşitli tartışmalara neden olurken, bazı kişiler Byron'ın özel hayatında yaptığı bir yanlışın kariyerini etkilememesi gerektiğini savundu. Konuyla alakalı tartışmalar sürse de, bu tartışmalar Byron'ın işinden olmasına engel olamadı.

Byron'ın CEO'luk görevinden ayrılmasıyla, titri ve görevleriyle beraber, kendisinin yılda 469 bin ila 690 bin ABD Doları (yaklaşık 28 milyon lira) arasında maaş ve performansa dayalı ikramiyelerden oluşan kazancı da elinden gitti.

Kaynak: Haber Merkezi