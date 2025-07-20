Coldplay Konseri Pahalıya Patladı: İfşa Olan CEO ve İnsan Kaynakları Müdürü İçin Flaş Karar

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Astronomer yazılım şirketinin evli CEO’su Andy Byron, Coldplay konserinde insan kaynakları müdürüyle yakın şekilde görüntülenmesinin ve sosyal medyada gündem olmasının ardından görevinden ayrıldı. Şirket, iki isim arasındaki samimiyeti yansıtan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından dün itibarıyla şirket içinde bir inceleme başlatmış ve CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Linkedin hesabından bir açıklama yapan şirket CEO Andy Byron'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Şirketin paylaşımlarını yorumlara kapattığı görüldü.

'İSTİFASINI SUNDU' DENİLDİ

Boston’da gerçekleşen Coldplay konserinde Andy Byron, şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot’la sarmaş dolaş şekilde kaydedilmişti. İkili müzik eşliğinde dans ederken ve ardından hızlıca gözden kaybolmaya çalışırken çekilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sahnedeki Chris Martin ise bu anları fark ederek kalabalığa “Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar.” yorumunu yapmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, "Andy Byron istifasını sundu ve Yönetim Kurulu bunu kabul etti” denildi.

New York merkezli Astronomer, CEO arayışının başlayacağını belirtirken, geçici olarak bu göreve getirilen Pete DeJoy’un şimdilik bu pozisyonda kalacağını bildirdi. Daha önce şirket, görüntülerin yayılmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: “Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları belirlemesi beklenir ve son zamanlarda bu standartlara uyulmamıştır."

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ DE GÖREVDEN ALINDI

Şİrkete yakın kaynaklar insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un da görevden alındığını doğruladı. Kaynaklar şirketin bu konuda yavaş tepki vermesinin nedenini ise CEO'nun istifasını geciktirmesi ve tazminat konusunda çekişme yaşaması olarak iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi