Coldplay Konserinde Patlayan Yasak Aşk Skandalı Akıma Dönüştü! Sosyal Medyadan Futbol Maçlarına...

Coldplay konserinde patlayan yasak aşk skandalı sosyal medyadan maç tribünlerine kadar uzanan bir akıma dönüştü. Artık toplu bir alanda kameraya "yakalanan" herkes saklanmaya çalışır gibi davranarak olaya gönderme yapıyor. Bu parodi videolar TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında büyük etkileşim alıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Tüm dünyada sosyal medya günlerdir tek bir meseleyi konuşuyor. İngiliz müzik grubu Coldplay'in Boston konserinde yaşanan yasak aşk skandalını... ABD’li teknoloji şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot’un konserde kamera tarafından çekilip stadyumdaki dev ekrana yansıtılması, başka insanlarla evli olan ikilinin yasak ilişkisini ifşa etti.

Özellikle ikilinin kamerada kendilerini gördükten sonra saklanmaya çalışması sosyal medyada bir mizah konusu haline geldi. Olayla ilgili şaka içerikli sayısız içerik üretilirken, TikTok ve Instagram’da “kisscam” etiketi trend olup gündem sıralamasına üstten girdi. Ancak bu durum sosyal medyadan da taşıp uluslararası bir fenomen haline geldi.

'KAMERAYA YAKALANINCA SAKLANMA' AKIMI

Başta ABD olmak üzere pek çok spor müsabakasında izleyiciler artık "kisscam"e (öpücük kamerası) yakalanmak için fırsat kolluyor. Kamera onlara odaklandığında ise panikleyip saklanmaya çalışıyor gibi davranarak CEO'nun yasak aşk skandalına gönderme yapıyorlar.

Coldplay Konserinde Patlayan Yasak Aşk Skandalı Akıma Dönüştü! Sosyal Medyadan Futbol Maçlarına... - Resim : 1

Geçen hafta boyunca beyzbol ve Amerikan futbolu maçlarında bu öpücük kamerasına yansıtılan birçok çift, bu durumun şakasını yaptı. Hatta Philadelphia Phillies beyzbol takımının maçında, takımın maskotları dahi o anı yeniden canlandırarak hem taraftarlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

ABD'deki Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays, New York Yankees-Atlanta Braves, New England Patriots- Yard Goats ve Los Angeles Angels-Philadelphia Phillies maçlarında taraftar konuya gönderme amaçlı şakalar yaptı.

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