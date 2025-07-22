Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı’dan Büyük Ters Köşe! Sağ Gösterip Sol Vurdu

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Survivor All Star 2025'te şampiyonluk kupasını kaldıran Adem Kılıççı, Doğuş Dicle ile dokunulmazlık oyununa çıktığı bir video hakkında açıklamalarda bulundu.

Survivor şampiyonu “Bu videoyu yayınlamayın demiştim. Koreografi yapalım derken sakatlandık. Çok komik olmuş çok. Dirseğimi düştüğümde çok kötü yere vurdum, yarışma boyunca dirseğim ağrıdı. Senin yüzünden kardeş Doğuş Dicle” dedi.

Adem’in açıklaması büyük dikkat çekerken, Doğuş Dicle’den ise bir yanıt gelmedi.

Öte yandan Adem Kılıççı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Youtube kanalında Survivor'a gitmeden 1 yıl önce nişan attığını belirtmişti.

Kılıççı, "Özel hayatımdaki bazı durumlar beni yıkıma uğrattı. Adaya gitmeden önce nişan attım, 1 yıl öncesinde” demişti.

'BİR ARA DERTLERİNİ DİNLERDİM'

Kılıççı, açıklamasına şöyle devam etmişti: Survivor'da tahammül edemediğim kişi çoktu. Her birimizin ayrı özellikleri var. Almeda bir müddet beni rahatsız etmişti. Beni karalamak için iftira atmıştı. 2-3 ay Almeda ile hiç konuşmadım. Efecan ile bir ara dertlerini dinlerdim, onun da gerçekten sinsi ve hain bir adam olduğunu ve beni sevmediğini anladıktan sonra ufak bir kendime geldim.