Bahar Şahin’den 6 Yıl Sonra İtiraf Üstüne İtiraf! Yılın Kaosuna Bir İsim Daha Eklendi

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O Hayat Benim, Lise Devriyesi, Kayıtdışı, Servet, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine, Tetikçinin Oğlu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bahar Şahin’in bir YouTube kanalında yaptığı itiraf, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'ZALİM İSTANBUL' KAOSU

2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul isimli dizide başrol oyuncusu olarak rol alan Bahar Şahin, o dönemde ünlü oyuncu Mine Tugay’ın kendisine mobbing uyguladığını, setteki herkesin durumun farkında olduğunu, kendisine “Küçüksün alttan al” dediğini açıklamıştı.

MİNE TUGAY 'İFTİRA' DEDİ

Bahar Şahin’in çarpıcı açıklamalarının ardından okların çevrildiği Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini şöyle savunmuştu:

Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler.

'ERKEK ARKADAŞIMLA ÖPÜŞEN DEĞİL MİYDİN?'

Mine Tugay’a ilk destek Zalim İstanbul dizisi kadrosunda yer alan oyuncu Sera Kutlubey’den gelmişti. Sera Kutlubey’in desteği sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bahar Şahin “Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.

KANSER OLAN OYUNCUYA DA MOBBİNG Mİ UYGULADI?

Bahar Şahin, Mine Tugay’ın daha önce kansere yakalanan oyuncu Deniz Uğur’a kendisinden daha fazla sahne yazılması sebebiyle de “Bu kadar çalışma hastalığın tekrarlamasın” diyerek mobbing uyguladığını öne sürdü.

DENİZ UĞUR: 'BENİ KONUŞTURMAYIN'

Bahar Şahin’in açıklamaları sonrasında büyüyen kaosa dizide Şahin’in annesini canlandıran oyuncu Deniz Uğur da dahil oldu. Deniz Uğur “Bu çocuk koskoca dizide en çok konuşulan karakteri oynadı ve hayatta tek başına ayakta duruyor. Uğraşmayın, fena yaparım. Kanalın genel müdürüyle sevgili olup senaryoyu kendi kötü karakterinin eksenine döndürüp seyirciyi diziden soğutan ruh hastalarını da gördük mesela. Torpilli olanlar tabii ki birbirini kollar ama Bahar’ın arkasında torpil yoktu. Sinsi değildir, içi dışı biridir. Sakın konuyu uzatıp beni konuşturmayın. Çünkü sektörel eleştiri en sevdiğim şeydir ve başkaları gibi çekinmem” dedi.

DESTEK YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan kaosuna dönüşen olayına dair açıklamalar sürerken, Bahar Şahin’e çok sayıda oyuncu arkadaşı da destek verdi.